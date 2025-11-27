Opvang vluchtelingen naar Businesspark Ter Borch

Ter Borch - Foto via Holland Casino

De gemeente Tynaarlo en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaan maximaal 150 vluchtelingen opvangen op Businesspark Ter Borch in Eelderwolde.

De opvang is bedoeld voor een periode van maximaal tien jaar, laat Tynaarlo weten. Het businesspark grenst aan de Groningse wijk Ter Borch. De gemeente heeft een keus gemaakt uit drie locaties, in Zuidlaren, Eelde/Paterswolde en Vries. De keuze viel op Ter Borch, bij het Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk, het crematorium Ommeland en Stad en McDonald’s.

Uit onderzoek blijkt dat de locatie voldoet aan de criteria voor bereikbaarheid, ruimtelijke inpassing en realisatie op korte termijn. Omwonenden en ondernemers op het businesspark zijn inmiddels geïnformeerd. Er komt voor hen nog een informatieavond.