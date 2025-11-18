Oproep aan corporaties om balkons en galerijen te inspecteren na situatie flats Zeist

Foto: Rick van der Velde

Woningcorporaties in Groningen moeten onderzoek laten uitvoeren naar de balkons en galerijen van flats uit de jaren ’60 en ’70. Dat is het advies van experts naar aanleiding van de situatie die afgelopen week werd aangetroffen bij flats in Zeist waar er problemen zijn met de betonwapening.

Zaterdag meldde de NOS dat de betonwapening in de galerij- en balkonplaten van twee flats in Zeist niet voldoen aan de bouwnormen. Er is geen sprake van direct gevaar, maar wel zijn er maatregelen genomen. Zo mogen er geen zware spullen op de balkons worden gezet en mogen er niet meer dan drie mensen tegelijk de galerijen betreden. Deze week is begonnen met het plaatsen van metalen palen om de balkons en galerijen te ondersteunen.

Risico

Martin Bannink, technisch directeur van A1 BetonOnderhoud, adviseert alle woningcorporaties in het land om flats met dezelfde constructie, waarbij de betonvloer is doorgestort van binnen naar buiten, te laten onderzoeken. “Het nadeel is dat de temperatuur binnen en buiten varieert. Door de werking van de temperatuur kunnen scheuren ontstaan. Dat is op zich niet erg, maar de balkons moeten wel geconserveerd blijven met bijvoorbeeld een waterdichte coating die de werking kan opvangen”, zo laat hij aan de NOS weten. Als de wapening door deze scheuren wordt blootgesteld aan vocht en lucht, kan het roesten.

Groningen

Dergelijke problemen zijn in Groningen al eerder geconstateerd. Bij de Polluxflat in de wijk Paddepoel werd in 2020 begonnen met een grote renovatie. Dat was nodig want het betrokken bedrijf schrijft in een rapport: “Constructief was dat noodzakelijk doordat de draagconstructie aan betonrot onderhevig was. Dit is hersteld. Ook zijn kozijnen gerepareerd en opnieuw geschilderd en zijn de galerijen en balkons geheel aangepakt en waterdicht opgeleverd.”

Een ander, ernstiger incident vond plaats in 2018 aan de Westindischekade, waar toen een balkon naar beneden kwam. Niemand raakte gewond, maar het incident onderstreepte de risico’s. Een jaar eerder bleek al dat zo’n tweehonderd balkons van corporatie De Huismeesters niet aan de bouwnorm voldeden.

Waarom blijven controleren?

Ondanks dat veel van de eerder geconstateerde problemen hersteld zijn, blijft het volgens Bannink belangrijk om te blijven controleren. In Zeist zijn de flats voor het laatst geïnspecteerd in 2016 en 2013: die resultaten waren toen goed. Dit toont aan dat betonrot, een verzamelnaam voor schade aan gewapend beton door roestende stalen wapening, een sluipend en zich steeds verder uitbreidend probleem is. Het roesten zorgt ervoor dat het staal uitzet, wat leidt tot scheuren, barsten en afbrokkelende stukken in het beton. Uiteindelijk kan dit de draagkracht van de constructie aantasten en kan er instortingsgevaar ontstaan.