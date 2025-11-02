Opnieuw botst een automobilist op een geparkeerde auto in Schildersbuurt

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk in de Blekerstraat is in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist op een geparkeerde auto gebotst. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 01.10 uur. “Een automobilist sloeg vanaf de Westersingel de Blekerstraat in”, vertelt Ten Cate. “Daarbij werd een geparkeerde auto over het hoofd gezien, wat een botsing tot gevolg had.” De precieze oorzaak is onduidelijk, hoewel te hard rijden mogelijk de oorzaak is. Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulancemedewerkers hebben de inzittenden gecontroleerd, maar niemand raakte gewond. Wel raakten beide voertuigen fors beschadigd.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.

Het ongeluk toont gelijkenissen met een aanrijding even verderop in de Nieuwe Blekerstraat. In de nacht van vrijdag op zaterdag botste een personenauto op een geparkeerd camperbusje. Bij dit ongeluk reed de bestuurder door, maar ontstond er aan beide voertuigen flinke schade. De eigenaar van het camperbusje heeft aangifte gedaan en heeft buurtbewoners gevraagd om beelden van dashcams en bewakingscamera’s te controleren.