Wintergoud weer van start

Lekker schaatsen, een ritje in het reuzenrad en een hapje en een drankje. Kortom: Wintergoud in het centrum van de stad is weer van start gegaan.

De komende vijf weken zijn er verschillende evenementen en activiteiten in de stad en de omliggende dorpen, zoals WinterWelVaart en de welbekende kerstmarkt. De meeste evenementen zijn gratis toegankelijk.

Winterstad, de kerstmarkt op de Grote Markt, trok afgelopen jaar maar liefst 100.000 bezoekers. De eerste bezoekers van de kerstmarkt hadden het erg naar hun zin en aten een heerlijke curryworst. Daarnaast werd er al druk geschaatst op de schaatsbaan.