‘Open Boek’ in Forum brengt indringende verhalen over kindermishandeling

Tijdens de landelijke Week tegen Kindermishandeling vond woensdag in het Forum het evenement ‘Open Boek’ plaats. Bezoekers kregen hierbij geen papieren boeken voorgeschoteld, maar echte mensen: inwoners die hun persoonlijke ervaringen met kindermishandeling deelden, of professionals die er in hun werk mee te maken krijgen.

In een open en veilige sfeer vertelden de ‘levende boeken’ hoe mishandeling hun leven heeft beïnvloed, welke signalen vaak onopgemerkt blijven en wat omstanders kunnen doen om in actie te komen. Bezoekers konden één-op-één in gesprek gaan, vragen stellen en luisteren naar verhalen.

Het evenement maakt zichtbaar hoe belangrijk het is dat mensen signalen van mishandeling leren herkennen en het gesprek durven aangaan.

‘Open Boek’ is onderdeel van de campagne ‘Relaties zonder geweld’, een samenwerking tussen Veilig Thuis Groningen, GGD Groningen, WIJ Groningen en de gemeente Groningen. Met dit soort ontmoetingen willen de organisaties bewustwording vergroten en inwoners stimuleren om eerder hulp te zoeken of te bieden.