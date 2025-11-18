Opbouw kermisattracties Winterstad begonnen, lampjes kerstboom Grote Markt getest

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het leek dinsdagavond al even Kerstmis op de Grote Markt: de lampjes in de kerstboom, die er maandag geplaatst werd, werden namelijk getest. Inmiddels is men ook begonnen met het opbouwen van de kermisattracties.

Een grote, gele kraan zette dinsdag delen van het reuzenrad op zijn plek. Tegelijkertijd begon aan de overkant van het plein de aanleg van de ijsbaan. Voor het Stadhuis was een gespecialiseerd bedrijf bezig met de installatie van de kerstboomverlichting. Het resultaat was in de avonduren te zien: de verlichting brandde precies zoals de organisatie had gehoopt.

Twee keer zo groot

Voor het tweede jaar op rij vindt Winterstad plaats op de Grote Markt, als onderdeel van het bredere Wintergoud-evenement. Dit jaar is het evenement aanzienlijk groter, met programmaonderdelen in omliggende plaatsen zoals Hoogkerk, Onnen en Haren. Ook het centrum van Groningen breidt flink uit. “Vorig jaar hebben we met kraampjes verbinding gelegd tussen de Grote Markt en het Hoge der A”, vertelt projectleider Ina Bakker. “Dit jaar is die route twee keer zo groot. Vorig jaar zaten we op het randje qua aantal mensen dat we konden hebben.”

Bakker legt uit dat de binnenstad dit jaar transformeert in één grote kerstmarkt: “Behalve de genoemde route, is er dit jaar ook een route met kraampjes terug die via de Vismarkt, Brugstraat en Akerkstraat terugvoert. Vorig jaar waren er honderd kramen, dit jaar zijn dat er maar liefst 175.”

Reuzenrad, ijspret en Kerstman

Bezoekers van de Grote Markt kunnen straks rekenen op een uitgebreid aanbod. “Op de Grote Markt tref je een kerstmarkt aan waar voor ieder wat wils zal zijn. Van ambachtelijke cadeauartikelen tot heerlijke lekkernijen”, aldus de organisatie. Naast winkelen en eten is er volop plezier te beleven: er komt een wintercafé met livemuziek, een fraai verlichte ijsbaan met tal van activiteiten voor gezinnen, vrienden, scholen en bedrijven, en het reuzenrad dat een mooi uitzicht over de stad zal bieden. Ook is er de Christmas Ride en kunnen bezoekers een ritje maken in de kersttrein. En wie geluk heeft, kan op het plein misschien wel de Kerstman zelf tegen het lijf lopen.

De komende dagen wordt er hard doorgewerkt aan de opbouw. De Winterstad opent zijn deuren op 28 november. Echter, de kerstboom zal na de succesvolle test van dinsdagavond nog even donker blijven en wordt traditiegetrouw pas officieel verlicht vanaf 6 december, nadat Sinterklaas het land weer heeft verlaten.