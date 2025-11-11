Ook VVD komt met tegenbegroting: lagere lasten, minder overheid en meer ruimte voor ondernemers

Foto: Axelle B via Publicdomainpictures.net

Een kleinere overheid, lagere lasten en gerichte investeringen in veiligheid, leefbaarheid en economische groei: na het CDA komt ook de fractie van de VVD in de gemeenteraad komende woensdag met een tegenbegroting. Zoals verwacht heeft de partij een volledig andere visie over de uitgaven van de gemeente dan het zittende college: de VVD wil de gemeentelijke organisatie terugbrengen tot kerntaken als veilige straten, onderhoud en dienstverlening.

Volgens de VVD is de begroting sluitend met 69,6 miljoen euro aan besparingen. De partij wil bezuinigen op overhead, ambtenaren en gemeentelijke bedrijven die concurreren met ondernemers. Zo zouden het gemeentelijk ontwikkelbedrijf, het energiebedrijf en het laadpalenbedrijf verdwijnen. Ook het aantal wethouders moet omlaag. Tegelijk wil de VVD meer BOA’s en cameratoezicht, betere straatverlichting en strengere aanpak van graffiti en verkeersoverlast.

Op sociaal gebied wil de VVD dat werken meer gaat lonen. Volgens de partij kan daarom worden bespaard op sommige toeslagen en minimaregelingen, terwijl er meer wordt geïnvesteerd in coaching. Daarnaast wil de VVD de OZB en precariobelasting verlagen, reclamebelasting afschaffen en betaald parkeren goedkoper of beperkt maken.

Cultuurinstellingen moeten volgens de partij meer eigen inkomsten genereren. Projecten als het zonnepark Meerstad, windmolens bij Roodehaan en investering in de eiwittransitie worden, als het aan de VVD ligt, volledig geschrapt.

De volledige tegenbegroting van de VVD is hier te lezen.