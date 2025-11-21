Ondanks lichte verbeteringen blijven veel studenten kampen met psychische klachten

Foto: Surprising_SnapShots via Pixabay

De mentale gezondheid van hbo- en wo-studenten is de afgelopen jaren iets verbeterd, maar grote groepen hebben nog steeds serieuze problemen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Trimbos-instituut en het RIVM.

Volgens de onderzoekers ervaart 83 procent van de studenten angst- of depressiegevoelens. Ook voelt 60 procent zich eenzaam en heeft meer dan de helft veel stress of emotionele uitputting. Een kwart voelde zich de afgelopen weken ‘af en toe of vaker’ levensmoe.

Het middelengebruik onder studenten verandert weinig. Zo gebruikt 13 procent zwaar alcohol en vapet 3 procent dagelijks of regelmatig. Ongeveer 5 procent gebruikt wekelijks cannabis. Het gebruik van psychedelica en cocaïne ligt rond de 1 procent.

Volgens de onderzoekers spelen hoge kosten voor wonen en leven een belangrijke rol bij de stress. Ook maatschappelijke onrust en prestatiedruk wegen zwaar mee. Wel zoeken studenten vaker hulp. In 2025 kreeg 22 procent ondersteuning bij psychische klachten of problemen met middelengebruik. Van alle studenten met psychische klachten krijgt ongeveer twee derde hulp.