Omwonenden willen uitstel en meer ruimte voor inspraak bij verhuizing opvang daklozen naar Nieuwe Boteringestraat

Foto: Laurens Jove Rodriguez

Bewoners van de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier vragen de gemeenteraad om meer tijd, voordat de gemeente beslist over de verhuizing van de dagopvang voor dak- en thuislozen naar de Nieuwe Boteringestraat. Ze vinden dat de gemeente hen te laat en onduidelijk heeft geïnformeerd over de verhuizing en over de inspraakavond voor omwonenden.

Volgens de bewoners zijn ze niet tegen de opvang zelf, maar vinden ze dat de gemeente haar eigen regels voor het betrekken van inwoners niet heeft gevolgd. “We erkennen de maatschappelijke noodzaak en vinden dat iedereen recht heeft op een veilige plek. Juist daarom moet dit zorgvuldig gebeuren,” schrijven de initiatiefnemers achter de bewonersbrief. “Wij zijn niet tegen opvang. Wij zijn tegen onzorgvuldigheid. De gemeente vraagt ons vertrouwen, maar houdt zich niet aan de participatieregels.”

De gemeente zou tegenstrijdige berichten hebben gestuurd en de informatie kwam veel te laat. Daardoor konden omwonenden zich niet voorbereiden. Een advocaat van de bewoners vroeg al om uitstel, maar de gemeente wees dat verzoek af. Bewoners zeggen dat dit het vertrouwen in de gemeente schaadt en spreken daarom de gemeenteraad direct aan met een brief.

‘Ook raad heeft niet alle informatie’

Ook raadsleden hebben volgens de omwonenden nog niet alle belangrijke gegevens over de verhuizing gekregen. Het aantal mensen dat straks naar de opvang komt, de regels voor wie er wordt toegelaten, en de reden dat het gebouw bijna vijf keer zo groot wordt als het pand aan de Spilsluizen is volgens de bewoners niet duidelijk beschreven. Ook missen ze afspraken over veiligheid, de huidige situatie bij de Spilsluizen, de gevolgen voor de buurt en een overzicht van andere plekken die de gemeente heeft bekeken. Volgens de advocaat had die informatie vier weken eerder beschikbaar moeten zijn.

Daarom verwijten de bewoners het college dat ze slechts in theorie mogen meedenken, maar dat dit in de praktijk niet mogelijk is. Ze willen meer tijd om zich voor te bereiden op de informatiebijeenkomst, die komende maandag plaatsvindt. De gemeente moet eerst alle informatie delen en de groep bewoners wil dat raadsleden, samen met hen, naar de Nieuwe Boteringestraat en Spilsluizen gaan kijken.

Verhuizing naar groter pand aan Nieuwe Boteringestraat

De gemeente en het Leger des Heils zijn van plan de bestaande dagopvang voor dak- en thuislozen van het Heilsleger van de Spilsluizen te verhuizen naar een voormalig kantoorpand aan de Nieuwe Boteringestraat. De verhuizing zou noodzakelijk zijn, omdat het pand aan de Spilsluizen te klein is geworden en de eigenaar van het gebouw aan de Spilsluizen het pand wil verkopen.

Het college en de gemeenteraad moeten nog definitief besluiten over de locatie. Daarna moet het pand worden verbouwd om het geschikt te maken voor de dagopvang, waar dak- en thuislozen terechtkunnen voor eten, koffie, een douche en dagbesteding. Als er geen kink in de kabel komt, verwacht de gemeente dat het Leger des Heils eind volgend jaar het pand in gebruik kan nemen voor de dagopvang.