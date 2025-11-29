Omgevallen kaars zorgt voor brand in woning Paddepoel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Siriusstraat heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 20.15 uur binnen bij de hulpdiensten waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Door onbekende oorzaak is in de woning een brandende kaars omgevallen”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Daardoor is er brand ontstaan in de woning. De bewoners hebben de hulpdiensten gebeld. Zij stonden de brandweerlieden buiten op straat op te wachten. Wij hebben de brand snel onder controle kunnen brengen.”

Ondanks dat het vuur snel meester was, is er wel schade ontstaan. Stichting Salvage is ingeschakeld. Zij zullen de bewoners ondersteunen bij het afhandelen van de schade.