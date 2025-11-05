Numbeo Quality of Life Index 2025: Groningen op één na meest leefbare stad ter wereld

Foto: Chris Bakker

Groningen is de op één na meest leefbare stad ter wereld. Dat blijkt uit de Numbeo Quality of Life Index 2025, een lijst die periodiek wordt uitgebracht.

Den Haag scoort het beste met 229 punten. Groningen volgt op de tweede plaats met 225,9 punten. Wat verder opvalt is dat in de top tien nog drie andere Nederlandse steden een plek hebben gekregen: Eindhoven (4), Utrecht (7) en Rotterdam (8). De slechtst scorende stad is Lagos in Nigeria met 15,9 punten.

De cijfers zijn gebaseerd op een beoordeling van diverse belangrijke factoren die de levenskwaliteit bepalen. Het onderzoek kijkt naar zes cruciale meetpunten waaronder: betaalbaarheid van huisvesting, de kosten voor levensonderhoud en koopkracht, de kwaliteit van de gezondheidszorg, vervuiling, de verkeersdrukte en reistijden en het veiligheidsniveau en misdaadcijfers.

Wat is Numbeo?

De Numbeo Quality of Life Index is de grootste crowd-sourced database ter wereld. Dit betekent dat de gegevens voor de ranglijst worden aangeleverd door duizenden bezoekers en bewoners wereldwijd. De index geeft daarmee een sterke indicatie van de beleving van de levenskwaliteit in een stad, maar is geen officieel statistisch onderzoek van overheidsinstellingen. Het platform wordt vaak gebruikt als een barometer om snel de kosten en de ervaren levenskwaliteit van steden te vergelijken.