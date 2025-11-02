NPO Radio 5 stembus voor Evergreen Top 1000 komt naar winkelcentrum Paddepoel

NPO Radio 5 komt komende week met de stembus voor de Evergreen Top 1000 naar Groningen. Komende donderdag kan er een stem worden uitgebracht in het stemhokje dat dan zal staan in winkelcentrum Paddepoel.

Sinds vrijdag kan er gestemd worden voor de Evergreen Top 1000. De Evergreen Top 1000 is een jaarlijkse hitlijst die de populairste ‘evergreens’, oftewel tijdloze klassiekers, verzamelt op basis van stemmen van luisteraars. De lijst wordt sinds 2008 jaarlijks uitgezonden, waarbij deze sinds 2017 eind november te horen is. De opzet is vergelijkbaar met de Top 2000 op NPO Radio, waarbij de Evergreen Top 1000 wordt uitgezonden tussen 06.00 en 20.00 uur. Wim Sonneveld stond met ‘Het Dorp’ de afgelopen jaren het vaakst op de eerste plaats van de lijst. Ook Danny Vera met ‘Rollercoaster’, Elvis Presley met ‘Are You Lonesome Tonight’, The Beatles met ‘Yesterday’ en de Blue Diamonds met ‘Ramona’ voerden eens de lijst aan.

Er kan nog gestemd worden tot en met vrijdag 7 november. Om de lijst extra onder de aandacht te brengen, reist een stembureau deze week door het land. Zondag is deze bijvoorbeeld te vinden in Heerhugowaard. De komende dagen worden Weert, Zwolle en Arnhem aangedaan. Donderdag is het de beurt aan Groningen, waarbij de radiozender van 10.00 tot 17.00 uur te vinden zal zijn in winkelcentrum Paddepoel.