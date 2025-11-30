NPO Radio 2 Top 2000 Stembus staat komende dinsdag op Wintergoud

De Top 2000 stembus. Foto: Jolien Wennekers

De NPO Radio 2 Top 2000 Stembus bezoekt komende dinsdag 2 december de stad. Komende week trekt de stembus door het land om muzieklijsten op te halen voor de eindejaarslijst die vanaf Eerste Kerstdag wordt uitgezonden op de radiozender.

De stembus is dinsdag te vinden op Wintergoud op de Grote Markt. “Tijdens de Stemweek komt de ochtendshow van NPO Radio 2 met Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte elke werkdag van 06.00 tot 09.00 uur vanuit de Top 2000 Stembus en cafés in het land”, zo meldt de radiozender. “Komende dinsdag zijn we in de ochtend te vinden in Heerenveen.” Daarna vertrekt de bus naar Groningen waar het om 12.00 uur zal arriveren op de Grote Markt. “Gedurende de dag wordt er op de zender regelmatig geschakeld met de Stembus. Annemieke Schollaardt, Paul Rabbering, Emmely de Wilt en Daniël Lippens zullen wisselend vanuit de Stembus te horen zijn.”

Het bezoek aan Groningen duurt tot 16.00 uur. Naast Groningen worden komende week ook Emmen, Den Haag, Raalte en Leiden aangedaan. De NPO Radio 2 Top 2000 Stemweek begint komende maandag. Tot en met maandag 8 december kunnen liefhebbers een lijstje insturen met minimaal 5 en maximaal 35 liedjes. De Top 2000 wordt voor de 27ste keer uitgezonden en is vanaf Eerste Kerstdag tot de jaarwisseling te horen.