Noorderzijlvest tempert belastingstijging een klein beetje, maar toename blijft fors

Foto via Noorderzijlvest

De waterschapsbelasting in het gebied van Noorderzijlvest stijgt volgend jaar iets minder hard dan begin vorige week werd aangekondigd. Dat heeft het algemeen bestuur van het waterschap woensdagavond besloten bij de vaststelling van het jaarplan. De tarieven stijgen desalniettemin een stuk sneller dan bij Hunze en Aa’s, het andere waterschap binnen onze gemeentegrenzen.

De belastingverhoging komt nu uit op gemiddeld 9,3 procent, in tegenstelling tot de stijging van 9,8 procent die het waterschapsbestuur voor ogen had. Noorderzijlvest ontziet alleenstaande huurders, met slechts 7 euro als prijsstijging. Maar gezinnen in een eigen huis moeten, ook na de correctie van woensdagavond, in 2026 zo’n 55 euro meer betalen.

De prijsstijging blijft gemiddeld een stuk hoger dan in buurwaterschap Hunze en Aa’s. Huishoudens binnen Hunze en Aa’s betalen volgend jaar gemiddeld tussen de 3,5 procent en 5,7 procent meer. Dat komt neer op twaalf euro voor een gezin in een huurwoning en een gezin met een eigen huis is 26 euro meer kwijt.

De verlaging komt volgens Noorderzijlvest doordat het percentage voor de inflatiecorrectie omlaag is gegaan van 4 naar 2,5 procent. De prijsstijging blijft echter hoog en dat is nodig, benadrukte Noorderzijlvest vorige week al. De kosten voor beheer en onderhoud worden steeds groter, aldus het waterschap. Noorderzijlvest zegt daarnaast dat onder meer de kosten voor de rioolwaterzuiveringen in Leek en Garmerwolde stijgen, omdat er groot onderhoud nodig is.

Miljoenen voor tweede persleiding tussen Stad en Garmerwolde

Naast het vaststellen van de begroting voor 2026 (zo’n 115 miljoen euro) kondigde Noorderzijlvest woensdagavond ook 55 miljoen euro aan investeringen aan. Een daarvan is voorwerk voor een tweede ondergrondse persleiding tussen Groningen en Garmerwolde.

De huidige leiding stamt uit 1978 en voert het meeste afvalwater af, maar kan niet volledig worden gecontroleerd op gebreken. “De leiding is volcontinu in bedrijf”, stelt Noorderzijlvest. “Daarom is het niet mogelijk de leiding volledig te inspecteren op mogelijke gebreken. De leiding gaat intussen al lange tijd mee. De kans op calamiteiten wordt groter als we niks doen.”

Dat gaat dus gebeuren. Omdat de stad groeit en het risico op storingen toeneemt, wil het waterschap een nieuw tracé aanleggen om extra afvalwater af te voeren naar de zuivering. Er is nu 4,2 miljoen euro beschikbaar gesteld om, na veel meten en berekenen, een voorkeursalternatief te kiezen voor het tracé waar de tweede leiding komt te liggen.

Tien miljoen voor ‘vismigratie’

Noorderzijlvest trekt daarnaast ruim 9,4 miljoen euro uit om vanaf volgend jaar acht knelpunten voor vismigratie aan te pakken. Het geld wordt gebruikt voor de voorbereiding en uitvoering bij verschillende gemalen en een stuw. Een groot deel wordt betaald met Europese subsidie en een bijdrage van de Commissie Bodemdaling.