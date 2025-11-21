Noorderpoort start driejarige opleiding voor dronevliegers

Foto via Noorderpoort

Noorderpoort begint volgend jaar, als één van de eerste roc’s in Nederland, met de driejarige mbo-opleiding tot ‘drone-operations specialist’. Met de niveau-4 opleiding wil de mbo-instelling in Stad, naar eigen zeggen, inspelen op de snelgroeiende vraag naar vaklui die veilig, technisch en verantwoord met drones kunnen omgaan.

De opleiding gaat volgend studiejaar van start met maximaal twintig studenten. Ze krijgen les op Groningen Airport Eelde en op de Noorderpoort-locatie aan de Muntinglaan. Tijdens de opleiding gaan studenten oefenen met verschillende soorten drones in allerlei situaties, zodat ze leren hoe een opdracht wordt vertaald naar een veilige en effectieve vlucht.

“Daar komt veel meer bij kijken dan je denkt, bijvoorbeeld de strenge wet- en regelgeving en veiligheid”, legt docent Sjaak Visser uit. “Eén van de kerntaken van de opleiding Drone-operations specialist is data verzamelen. Een opdracht tijdens de opleiding kan zijn een 3D-scan maken van een omgeving of het inspecteren van een infrastructuur of een object, zoals een windmolen.”

Noorderpoort ziet steeds meer vraag naar drone-specialisten, onder meer in de industrie, landbouw, de zee- en binnenvaart, de energiesector, de logistiek, film en veiligheidsorganisaties. Opleidingsmanager Sari de Haan vindt een driejarige opleiding daarom een ‘logische stap’: “We zien drones en het gebruik daarvan overal. Met deze opleiding sluiten we aan bij die innovatieve beweging en leiden we professionals op die de technologie verantwoord kunnen inzetten.”