Noordelijke veelplegers in het verkeer gaan een jaar lang onverbiddelijk op de bon

Foto politie.nl

Wie tussen 1 augustus 2024 en 1 augustus 2025 vier keer of vaker is bekeurd voor een verkeersovertreding, moet zich de komende tijd extra goed aan de verkeersregels gaan houden. De noordelijke verkeerspolitie begint weer een campagne tegen veelplegers in het verkeer en deelt daarom geen waarschuwingen meer uit aan deze weggebruikers.

De bewustwordingsactie, getiteld ‘Op De Radar’, richt zich op bestuurders die herhaaldelijk verkeersovertredingen begaan. Daarom krijgen 524 veelplegers begin deze maand een brief thuis. Daarin staat dat ze komend jaar een zogenaamde persoonlijke ‘aandachtsvestiging’ in het politiesysteem krijgen. Dat betekent dat ze bij nieuwe overtredingen geen waarschuwing meer krijgen, maar direct een bekeuring.

Ook maakt de groep veelvuldige overtreders sneller kans op een melding bij het CBR voor een verplichte cursus, als hun verkeersgedrag daar aanleiding toe geeft. Wie zo’n cursus weigert te volgen, loopt het risico het rijbewijs kwijt te raken.

Actie werkt: merendeel veelplegers hield zich vorig jaar aan de regels

Met de nu jaarlijks terugkerende actie wil de politie het bewustzijn vergroten over de gevolgen van herhaald verkeersonveilig gedrag. Dat bewustzijn moet bijdragen aan veiliger verkeer in Noord-Nederland, aldus de politie.

De dienst vindt de editie van vorig jaar erg geslaagd: van de groep van 581 veelplegers van vorig jaar (die het afgelopen jaar dus extra in de smiezen waren bij de verkeerspolitie) heeft 55 procent geen bekeuring meer gekregen. Maar de 49 verkeersovertreders die vorig jaar een brief kregen en in het afgelopen jaar toch weer vier of meer bekeuringen of meer hebben gehad, blijven ook dit jaar ‘Op de Radar’ bij de verkeerspolitie.

Meer informatie over de actie is te vinden op de website van de politie.