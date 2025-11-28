Noordelijke districtsbeker: Loodzware loting voor Groen Geel en GVAV

Foto Andor Heij: Helpman - Groen Geel

Derdeklasser Groen Geel heeft vrijdag met vierde divisionist Flevo Boys een zware tegenstander voor de kiezen gekregen in de derde ronde van de noordelijke districtsbeker. Ook GVAV kan flink aan de bak.

Tweedeklasser GVAV lootte een uitwedstrijd tegen eersteklasser Broekster Boys. De overige Groninger clubs die nog in het bekertoernooi hebben het op papier wat makkelijker.

De resultaten van de loting met clubs uit de gemeente Groningen

FC Surhuisterveen (eerste klasse) – PKC’83 (vierde divisie)

Broekster Boys (eerste klasse) – GVAV (Tweede klasse)

Sneek Wit Zwart (tweede klasse) – Oranje Nassau (eerste klasse)

Groen Geel (derde klasse) – Flevo Boys (vierde divisie)

Be Quick 1887 (eerste klasse) – Corenos (derde klasse)

LAC Frisia 1883 (eerste klasse) – Winnaar HSC/Velocitas 1897

Regerend bekerhouder Velocitas moet nog een wedstrijd in de tweede ronde afwerken. De eersteklasser speelt dinsdag uit tegen vierdeklasser HSC uit Sappemeer. Die wedstrijd werd eerder afgelast vanwege een sterfgeval bij HSC.

De wedstrijden worden in het weekeinde van 13 en 14 december gespeeld. Dat geldt niet voor FC Surhuisterveen – PKC’83. PKC heeft dat weekeinde competitieverplichtingen. Die wedstrijd gaat waarschijnlijk naar dinsdag 9 december.

KNVB vergeet Buitenpost

De loting van 12.00 uur werd om 14.00 over gedaan, omdat de KNVB vergeten was Buitenpost in de pot te stoppen. Met name Groen Geel en GVAV zullen daar van balen, want die hadden in eerste instantie minder zware opponenten.