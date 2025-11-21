Nieuwste editie erfgoedjaarboek gepresenteerd in Pictura

Begin 2024 viel tijdens storm ‘Henk’ een van de oude zomereiken in het Sterrebos om. Een plak van de stam werd bewaard voor een jaarringen-telactie. De zomereik bleek een kiemjaar van ca. 1758 te hebben.

De nieuwste editie van het gemeentelijke erfgoedjaarboek Hervonden Stad en Land ligt vanaf deze week in de boekhandel.

Afgelopen donderdag 20 november werd het jaarboek gepresenteerd in het monumentale pand van Kunstlievend Genootschap Pictura in de binnenstad van Groningen. Wethouder Rik van Niejenhuis reikte het eerste exemplaar uit aan Erhard Pressler. Pressler is een autoriteit op het gebied van dendrochronologie en verrichtte de afgelopen decennia vele onderzoeken voor de gemeente Groningen.

Hervonden Stad en Land biedt een overzicht van de meest aansprekende archeologische en bouwhistorische onderzoeken en restauraties die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Naast de jaarverslagen bevat het jaarboek een vijftal verdiepende artikelen.

Zo is er aandacht voor de vondst van een bijzondere middeleeuwse Hanze-schaal uit de Brugstraat, de lange bewoningsgeschiedenis van de zandrug bij Ruskenveen, de stegen van het Schuitenschuiverskwartier en de geschiedenis van de inmiddels verdwenen Kruithuisgang. Het jaarboek besluit met het verhaal van de in 2024 omgewaaide eik in het Sterrebos.