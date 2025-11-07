Nieuwe Markt verandert zaterdag in rommeltuin voor Let’s Gro

Foto: Gerard Kobes

Ter gelegenheid van het Let’s Gro-festival verandert de Nieuwe Markt zaterdagmiddag in een rommeltuin.

De Speeltuincentrale en Funbox laten kinderen en volwassenen deze middag vrij spelen met op het plein met dingen als oude dozen, touwen, buizen en andere materialen.

De rommeltuin is bedoeld om kinderen te laten spelen op nieuwe plekken en met nieuwe objecten die hen uitdagen. Zo gebruiken ze hun fantasie, krijgen ze zelfvertrouwen en ontdekken ze wat ze zelf kunnen maken.

De rommeltuin is open van 12.00 tot 15.00 uur op de Nieuwe Markt.