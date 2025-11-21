Nieuwe concertvleugel NNO ingewijd tijdens Ravel-concert in Oosterpoort

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) wijdt vrijdagavond zijn nieuwe concertvleugel in tijdens een programma met muziek van Ravel en Dukas in De Oosterpoort.

De vleugel, een Steinway D, kon worden aangeschaft dankzij een succesvolle crowdfundingsactie. De oude vleugel voldeed niet meer aan de kwaliteitseisen. NNO en SPOT Groningen haalden met die actie ruim 102.000 euro op voor het instrument, waarvoor uiteindelijk zo’n 200.000 euro werd betaald aan de Steinway-fabriek in Hamburg.

Tijdens het concert speelt pianist Lise de la Salle op de nieuwe vleugel bekende en minder bekende werken van Maurice Ravel en Paul Dukas. Op het programma staan onder meer de Nederlandse première van Sémiramis – Prélude et Danse (naar een recent ontdekt manuscript van een kort orkeststuk dat Ravel als student schreef) en Daphnis et Chloé als hoogtepunt.