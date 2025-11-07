Nieuwe campagne tegen ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen

Veilig Ondernemend Groningen en Meld Misdaad Anoniem zijn vrijdag een campagne gestart om ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen aan te pakken. De campagne moet zorgen dat mensen verdachte situaties sneller herkennen en veilig kunnen melden.

De actie wordt uitgevoerd samen met lokale partners, zoals bedrijvenverenigingen, gemeente, politie, brandweer, beveiliging en handhaving. Op bedrijventerreinen komen borden te staan en er loopt een online campagne om de meldingsdrempel te verlagen.

Criminelen gebruiken leegstaande of slecht lopende panden steeds vaker voor illegale activiteiten. Panden worden gebruikt om drugs te produceren of om wapens, illegaal vuurwerk of andere gevaarlijke stoffen op te slaan. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. Criminelen mengen zich ook in noodlijdende bedrijven om die te gebruiken voor smokkel, witwassen, arbeidsuitbuiting of andere vormen van georganiseerde misdaad. Daarbij komt soms ook bedreiging of geweld kijken.

‘Veel ellende voorkomen’

“Tijdens controles op de bedrijventerreinen komen we dit soort zaken soms tegen”, vertelt Klaas Holtman, bestuurslid Veilig Ondernemend Groningen. “Mensen onderschatten vaak de risico’s van een drugslab in een loods. Ook zien we soms dat sommigen zich niet met andere ondernemers willen bemoeien, maar het levert gevaarlijke situaties op.”

Maar tegelijk zijn het juist de ondernemers en werknemers die vaak als eersten merken dat er iets niet klopt: vreemde activiteiten, onbekende bezoekers of een vreemde geur. “Met het melden kan veel ellende worden voorkomen, vervolgt Holtman. “Je moet er niet aan denken dat er een explosie in je gebouw plaatsvindt of dat een werknemer betrokken raakt bij een incident.”

Meld Misdaad Anoniem krijgt elk jaar ongeveer 24.000 meldingen, die worden doorgestuurd naar de politie en andere instanties. Melden kan anoniem via 0800-7000 of via de website meldmisdaadanoniem.nl.