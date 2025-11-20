Nieuwbouwfestival voor mensen die willen kopen of huren

Impressie nieuwbouw Asingastraat via De Huismeesters.

De gemeente Groningen organiseert aanstaande zaterdag samen met woningcorporaties, makelaars en Vesta Woonforum het Nieuwbouwfestival.

Tijdens dit evenement in het Vesta Woonforum aan de Peizerweg krijgen woningzoekenden een breed en actueel overzicht van het nieuwbouwaanbod in Groningen en de omliggende regio.

De woningmarkt in Groningen is één van de krapste van het land. Daarom zet de gemeente in op versnelling van de woningbouw. Hoewel de gemeente zelf geen woningen bouwt of verhuurt, stelt zij grond beschikbaar en ondersteunt zij ontwikkelaars en corporaties bij hun woningbouwontwikkelingen. Het Nieuwbouwfestival biedt inwoners de kans om zich te oriënteren op het aanbod van woningen.

Bezoekers van het festival kunnen kennismaken met ruim dertig woonprojecten, van appartementen tot eengezinswoningen, van sociale huur tot vrije sector, en van starterswoningen tot woningen voor doorstromers. Verder zijn ook de vier grote gebiedsontwikkelingen vertegenwoordigd: De Suikerzijde, Stadshavens, Meerstad en De Nieuwe Held.

De gemeente en makelaars geven informatie en advies. Woningcorporaties laten het huuraanbod van sociale huur en middenhuur zien en kunnen helpen met inschrijven op de nieuwe website Groningen Huurt.