Nieuw RUG-gebouw aan Bloemsingel heet vanaf nu het ‘Bladergroen Building’

Het nieuwe gebouw van het University College Groningen aan de Bloemsingel gaat vanaf nu het ‘Bladergroen Building’ heten. Het monumentale pand wordt sinds vorig jaar volledig vernieuwd en uitgebreid. Het pand moet in de zomer van 2027 klaar zijn voor gebruik.

De universiteit schreef een jaar geleden een wedstrijd uit rond de keuze van de naam van het gebouw. Die keuze is nu gemaakt: het pand wordt vernoemd naar Wilhelmina Bladergroen (1908–1983), een pionier op het gebied van kinderpsychologie en speciaal onderwijs.

Ook hielp Bladergroen Joodse kinderen onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd daarvoor gevangengezet in kamp Vught. Na de oorlog zette zij in Groningen scholen en een praktijk op en werd Bladergroen de eerste Groningse hoogleraar orthopedagogiek.

Verbouwing en nieuwbouw

Het oude pand uit 1911 wordt sinds 2024 hersteld in oude stijl. Gevels, hekwerk en tuinen krijgen hun originele uiterlijk terug. Tegelijk wordt het gebouw energiezuiniger gemaakt, met onder meer warmtepompen, betere isolatie en zonnepanelen.

Aan de noordkant wordt gewerkt een nieuw deel pand van hout en glas. Binnen komen studieplekken, ontmoetingsruimtes en voorzieningen voor studenten. Op het dak komt een terras. Het pand wordt onderdeel van de Healthy Ageing Campus, die de komende jaren verder wordt ontwikkeld.

Als alles volgens plan verloopt, nemen studenten en medewerkers van het University College Groningen het gebouw halverwege 2027 in gebruik.