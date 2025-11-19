Nieuw initiatief moet hotels veilig maken voor jonge kinderen

Hotels blijken vaak niet veilig voor baby’s. Daar moet een nieuw Gronings initiatief verandering in brengen.

De Groningse professor en moeder Eline de Vries, momenteel werkzaam aan een universiteit in Madrid, heeft een nieuw internationaal veiligheidskeurmerk voor hotels gelanceerd: het Kids Sleep Safe (KiSS)-certificaat van ChildProof.

Eline de Vries merkte tijdens haar reizen hoe weinig hotels ingericht zijn op veiligheid van jonge kinderen. Ze noemt voorbeelden van kinderbedjes zonder bodem, zware dekbedden, open stopcontacten en niet-verankerde meubels. Bij haar onderzoek onder 500 ouders met kinderen tot 4 jaar bleek in 30 procent van de overnachtingen de hotelkamer ronduit onveilig.

Daarom richtte De Vries ChildProof op, een programma dat hotels helpt om kamers veiliger te maken voor kleintjes. Het bijbehorende KiSS-certificaat wordt toegekend aan hotels die voldoen aan bepaalde veiligheidscriteria. De hotels kunnen het keurmerk gebruiken op hun website en boekingsplatform. De Vries wil van KiSS een herkenbaar internationaal keurmerk maken.