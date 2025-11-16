Nic. wint eerste thuiswedstrijd van het zaalseizoen

Nic. in een oefenwedstrijd tegen IFC'25

De korfballers van Nic. hebben zaterdagavond met 24-22 van AVO uit Assen gewonnen. De Groningers hadden lang een ruime voorsprong in de eerste thuiswedstrijd van het zaalseizoen, maar een late inhaalrace van de bezoekers zorgde voor een spannende slotfase.

Chiara Wetsema opende de score, maar de bezoekers uit Assen namen daarna snel de leiding. Hoewel Groningers bijna de hele wedstrijd goed verdedigde en sterk waren in de rebounds, oogde in de openingsfase aanvallend nog wat slordig en miste Nic. een aantal grote kansen.

Halverwege de eerste helft werden de Groningers scherper en schoot Eelke Woudstra de gelijkmaker (5-5) raak. Daarna zorgden scores van Chiara Wetsema en Bob Bernardus voor wat lucht, door Nic. naar een 10-6 voorsprong te schieten. Richting de rust kwam AVO nauwelijks te scoren, in de laatste vijf minuten van de eerste helft maakte de bezoekers slechts één doelpunt. Aan de kant van Nic. vonden Demi en Kylie Wetsema de korf wel en dat resulteerde in dee ruststand van 12-7.

Bijna herhaling vorige wedstrijd

Nic. sloeg na rust meteen toe door via Kylie en Chiara Wetsema de voorsprong te vergroten naar zeven punten (14-7), met twee prachtige scores van Bob Bernardus en Eelke Woudstra zag Nic. zelfs twee keer een voorsprong van acht punten op het scorebord staan.

Daarna begon AVO beter te schieten en kroop het beetje bij beetje dichterbij. Even leek er een herhaling van vorige week te komen na een 5-0 run van de Assenaren. Nic. speelde slordig en gehaast en zagen de bezoekers op een puntje naderen met slechts één minuut op de klok: 23-22. Maar dankzij een zeer belangrijke score van Marée Jansen en een grote gemiste kans van AVO konden de twee punten in het Alfa-college sportcentrum blijven.

Bob Bernardus na de wedstrijd tegen AVO

Nic. staat dankzij de 24-22 overwinning vierde in de hoofdklasse (zaal). Aankomende zaterdag staat er wederom thuiswedstrijd op het programma. Om 20:00 nemen de korfballers het op tegen Dindoa uit Ermelo.