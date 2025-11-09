Nic. verliest eerste wedstrijd van het zaalseizoen

Nic. tegen SCO. Foto: Max Kranen.

De korfballers van Nic. zijn zaterdagavond het zaalseizoen in de hoofdklasse begonnen met een nederlaag. Op bezoek bij SCO was de stand bijna de hele wedstrijd in het voordeel van de Groningers, in de laatste minuten ging het mis en verloor Nic. met 23-20.

De Groningers kwamen goed uit de startblokken en wisten direct een 0-2 voorsprong op het scorebord te noteren. Via 1-3 werd de voorsprong uitgebouwd naar drie punten: 2-5. Die voorsprong van drie punten werd na 25 minuten zuivere speeltijd ook meegenomen naar de kleedkamers, de ruststand was 8-11. In de eerste helft kwamen de doelpunten bij Nic. voornamelijk van de dames. Zowel Kylie Wetsema, Demi Wetsema als Chiara Wetsema wisten de korf in de eerste helft drie keer te vinden.

Na rust had Nic. meer moeite om kansen te creëren en om de kansen af te ronden. Waar Nic. in de eerste helft een schotpercentage van 19% behaalde en na rust wederom uit de startblokken leek te schieten door de voorsprong te vergroten naar 9-15, werden uiteindelijk in de tweede helft juist minder kansen gecreëerd. SCO begon juist gemakkelijker te scoren en wist via 11-16, 14-18 en 17-19 de gelijkmaker te maken: met nog een paar minuten te spelen was de stand 20-20. Uiteindelijk wist SCO nog driemaal te scoren waarmee de eindstand werd bepaald op 23-20.

Zaterdag 15 november speelt Nic. om 20:00 de eerste thuiswedstrijd van het zaalseizoen in het sportcentrum van het Alfa-college. Dan is AVO uit Assen de tegenstander.

Doelpuntenmakers Nic.: Demi Wetsema (8), Kylie Wetsema (4), Chiara Wetsema (3), Eelke Woudstra (2), Marée Jansen (1), Jasper Warringa (1), Rienk Jan de Boer (1).

Tekst: Max Kranen en Wouter van der Maden