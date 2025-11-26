New York Times: Groningse Anjet Daanje schreef één van de beste boeken van het jaar

Het boek ‘De herinnerde soldaat’ van de Groningse Anjet Daanje is één van de beste honderd boeken van het jaar. Dat schrijft de New York Times.

De krant noemt het boek ‘a provocative labyrinthlike novel’. Het NRC Handelsblad noemt ‘De herinnerde soldaat’ verreweg de beste roman van de afgelopen jaren. Het verhaal draait om een soldaat die tijdens de Eerste Wereldoorlog achter de Belgische frontlinie wordt gevonden. Hij is niet gewond, maar weet niet wie hij is en komt vervolgens terecht in een krankzinnigengesticht. Jaren later blijkt dat hij een vrouw en twee kinderen heeft, maar hij herinnert zich daar niets van. Hij heeft geen echte identiteit en moet zich maar redden zonder het houvast van het verleden, in een leven waarin de gebeurtenissen, herinneringen en nachtmerries in elkaar overvloeien.

‘The Remembered Soldier’ was vorige week nog finalist bij de National Book Awards, een prestigieuze Amerikaanse literatuurprijs. Eerder dit jaar kwam Anjet Daanje ook al in het nieuws. Volgens Nederlandse kenners heeft zij namelijk het beste boek van deze eeuw geschreven. Het gaat om ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’. Dat blijkt uit een rondvraag van het NRC onder tachtig kenners van de literatuur. Deze recensenten, academici, boekhandelaren en andere kenners leverden een persoonlijke top tien in van boeken van de afgelopen 25 jaar.