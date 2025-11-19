Netjes rijden gaat lonen in Lewenborg: speciale snelheidsmeter wordt spaarpot voor de buurt

Foto via Safety-safe

In de Vaargeul in Lewenborg staat over precies een week een Safety-safe: een speciale snelheidsmeter die bestuurders beloont voor goed rijgedrag.

De Vaargeul is een straat met veel verkeer door basisschool OBS De Vuurtoren en tegelijk een hoop hardrijders. Onderzoek van een paar jaar terug liet zien dat er soms harder dan 70 kilometer per uur wordt gereden.

De gemeente wil met de Safety-safe bestuurders bewust maken van hun snelheid en de straat daarmee veiliger maken. Voor elke auto die zich aan de snelheid houdt, gaat er een bedrag in de digitale spaarpot. Het geld in deze spaarpot gaat uiteindelijk naar een goed doel voor de buurt.

Dat doel wordt op woensdag 26 november bekend gemaakt, wanneer ook de Safety-safe zelf feestelijk wordt geopend door wethouder Philip Broeksma en leerlingen van OBS De Vuurtoren. De spaaractie duurt drie weken. Daarna wordt het totaalbedrag bekendgemaakt en feestelijk overhandigd aan de bewoners.

De inzet van de Safety-safe in Groningen is niet nieuw. Het apparaat werd al gebruikt in andere wijken in Stad. Zo spaarde het apparaat drie jaar terug nog zesduizend euro bij elkaar voor een nieuwe speeltuin aan de De Savornin Lohmanlaan in Helpman.