Nederlagen voor Futsal Groningen en Drs. Vijfje

Foto Wesley Ferwerda: Futsal Groningen - FC Eindhoven

Futsal Groningen heeft vrijdagavond in Gorinchem met 4-3 verloren van ZVG Gagemax.

Het werd een spannende wedstrijd waarin Groningen op voorsprong kwam via Luciano Matulessy. ZVG kwam op gelijke hoogte, maar Yoshua St. Juste zette Groningen weer op voorsprong. Nog voor de pauze maakten de gastheren er 2-2 van.

ZVG kwam daarna op een 3-2 voorsprong. Doelman Frank Woldring van Groningen voetbalde mee en Matulessy tekende voor zijn tweede en de 3-3. In de slotfase ging Groningen alsnog onderuit: 4-3.

ZVG staat nu derde in de eredivisie zaalvoetbal. Groningen zakte naar de vierde plaats met 16 punten uit 8 wedstrijden.

Vrouwen

In de eredivisie vrouwen verloor Drs. Vijfje de topper van OS Lusitanos. In Groningen werd het 5-0 voor de Amsterdammers.

Lusitanos nam de koppositie van Vijfje over. De Groningse vrouwen hebben 15 punten uit 7 wedstrijden.