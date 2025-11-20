NCG ziet verbeteringen, maar bewoners willen meer duidelijkheid en beter contact

Foto: Cojan van Toor voor NCG

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de resultaten van het derde tevredenheidsonderzoek bekendgemaakt. Dit onderzoek is afgelopen september uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat bewoners het persoonlijke contact met hun bewonersbegeleider waarderen en dat de brieven van NCG duidelijker zijn geworden. Ook hebben bewoners meer begrip voor de besluiten die NCG neemt.

Toch blijft het vertrouwen in de organisatie laag. Veel bewoners ervaren het proces nog steeds als onduidelijk en onvoorspelbaar, vooral in de fase waarin plannen worden gemaakt. Ze weten vaak niet goed wat de volgende stap is en wanneer die stap wordt gezet. Bewoners vragen daarom om meer duidelijke en snelle communicatie, vooral bij vertragingen of veranderingen.

De NCG wil de begeleiding door bewonersbegeleiders verbeteren en de planning voorspelbaarder maken. Directeur Marieke Ferwerda benadrukt dat er vooruitgang is, maar dat de zorgen van bewoners serieus blijven meetellen. “We begrijpen dat er nog zorgen zijn, zoals de wachttijden en de onzekerheid die bewoners ervaren. We zijn ons daarvan bewust en zetten alles op alles om deze zorgen aan te pakken, zodat we het beter doen voor de Groningers.”