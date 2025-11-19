Natte voeten op voetbalveldje in Meerstad: wethouder erkent probleem en belooft betere faciliteit

Foto: Marcel Meiring (via LinkedIn)

De gemeente Groningen gaat op zoek naar een oplossing voor het recent gerealiseerde voetbalveldje in Meerstad. Wethouder Rik van Niejenhuis erkent dat de huidige plek ongeschikt is om te voetballen, na kritische vragen van de CDA- en Stadspartij 100% voor Groningen-fracties in de raad.

CDA-raadslid Jalt de Haan was duidelijk in zijn kritiek: “Bewoners in Meerstad en Tersluis vragen al een hele lange tijd om het realiseren van een veldje waar gevoetbald kan worden. Deze is er nu eindelijk gekomen. De locatie waar dit nu gerealiseerd is, is ongeschikt en mogelijk ook onveilig. Ik heb er gisteren zelf even poolshoogte genomen, heb er een aantal balletjes getrapt en ik ben tot de conclusie gekomen dat het te wensen over laat.”

De Haan pleitte voor een grotere visie: “We zouden daarom graag dat er gekeken wordt naar deze voorziening. De vraag is ook of we niet nog iets mooiers kunnen realiseren voor al die kinderen die van voetbal houden.”

Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen vulde aan met een vraag over bredere sportplannen: “Dit voetbalveld is nu gerealiseerd. Er zijn participatieprocessen geweest. De vraag is of er nog meer aan infrastructuur voor sport en bewegen gerealiseerd gaat worden?”

“Veld is natter dan verwacht”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) erkende de tekortkomingen van het veld direct: “Tegen het CDA kan ik zeggen dat deze plek niet geschikt is om te voetballen. Bewoners hebben gevraagd of wij doelen konden plaatsen op een veldje. Maar dit veld blijkt veel natter dan verwacht.”

Daarnaast bevindt zich rond het veld een sloot. “Dat de bal zo nu en dan in een sloot rolt, dat is op zich geen probleem. Maar je wilt graag een betere faciliteit. En daar gaan we naar op zoek”, aldus de wethouder. Hij legde uit dat de meest voor de hand liggende oplossingen – het plaatsen van een hek langs de sloot of het toepassen van drainage – technisch niet mogelijk zijn. “Dus we gaan hier mee aan de slag.”

Tegen de Stadspartij benadrukte Van Niejenhuis de inspanningen voor het algehele voorzieningenniveau in de wijk: “We werken hard aan het voorzieningenniveau in Meerstad. En niet alleen op deze plek, maar ook in andere wijken en buurten die we aan het realiseren zijn. De afgelopen periode zijn we met dorpsbelangen van Meerstad in gesprek geweest. Dit heeft hele concrete dingen opgeleverd, waarover we de gemeenteraad binnenkort gaan informeren.”