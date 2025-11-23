Na diefstal AED uit buurtcentrum: donatie verzekert wijk van nieuwe defibrillator

De kast waar normaal de defibrillator hangt is leeg. Foto: ingezonden

De Groningse wijk Kostverloren krijgt een nieuwe defibrillator geschonken door de stichting Reanimatie Noord-Nederland. Dit is een direct antwoord op de diefstal van de levensreddende AED uit het buurtcentrum aan de Jacob van Ruysdaelstraat, die ruim een week geleden werd ontdekt.

“Als bureau geven wij reanimatietrainingen”, vertelt Carla Veldhuis van Reanimatie Noord-Nederland. De organisatie kwam in actie nadat ze het nieuws over de diefstal hadden vernomen. “In het verleden maakten we gebruik van een steunfonds om deze trainingen aan te kunnen bieden. Dit fonds gebruiken we niet meer, maar er zit nog wel een geldbedrag in dit potje.”

Veldhuis zag de diefstal als het uitgelezen moment om dit potje aan te spreken. “Ik heb contact gezocht met het bestuur, de vraag is op tafel gelegd, en iedereen was het er direct over eens dat we dit moesten doen. Wij zijn dus van plan om de wijk een nieuwe AED te schenken.”

Forse aanschaf, harde klap

Het nieuws komt als een enorme opluchting voor de wijkvereniging. “Dit is fantastisch nieuws. We zijn hier heel erg blij mee”, reageert Jacob Bolhuis, voorzitter van de wijkvereniging.

Bolhuis benadrukt de waarde en de noodzaak van het apparaat op deze locatie. “De afgelopen drie jaar zijn we bezig geweest om deze AED in ons buurthuis te krijgen. Het is namelijk een forse aanschaf, waarvoor we ruim 2.100 euro hebben betaald. Afgelopen zomer lukte het ons om dit te realiseren.”

Het buurtcentrum is een plek waar veel mensen samenkomen: er is een school met 350 leerlingen en een buurtcentrum waar de hele week allerlei activiteiten plaatsvinden. “Dit is daarom een hele goede plek om dit op te hangen,” aldus Bolhuis.

Alarmbellen gingen af

Ruim een week geleden werd duidelijk dat het apparaat ontbrak. De verwarring sloeg om in onzekerheid toen het om diefstal leek te gaan. “In eerste instantie denk je: die is ergens gebruikt. Maar als het apparaat dan weg blijft, en een bewakingscamera blijkt gedraaid te zijn, dan gaan alle alarmbellen af”, legt de voorzitter uit.

Inmiddels is er aangifte gedaan bij de politie. “In de omgeving zijn we op zoek geweest, of het wellicht ergens achtergelaten was in bosschages, maar dat heeft niets opgeleverd. Wat moet je met zo’n apparaat? Je kunt er helemaal niks mee. Terwijl je deze wijk er ontzettend mee te pakken hebt: wat als hier nu iemand een hartstilstand krijgt en dit apparaat nodig heeft?”

Nieuwe plek en betere beveiliging

Bolhuis vertelt dat er in de wijk gelukkig nog één andere AED is aan de Jan Steenstraat die 24/7 beschikbaar is. De gestolen AED in het wijkgebouw kon alleen gepakt worden als de school of het buurtcentrum open was.

De diefstal is aanleiding om de beveiliging van de nieuwe defibrillator te heroverwegen. “Nu we een nieuw apparaat krijgen, waar we ontzettend blij mee zijn, gaan we het nieuwe apparaat wel op een andere plek neerhangen. Hoe, en op welke manier, daar willen we goed over na gaan denken.”

De voorzitter besluit met een hoopvolle noot: “Laat ik nogmaals de hoop uitspreken: ik hoop dat het deurtje waar zich straks het apparaat gaat bevinden, altijd gesloten kan blijven.”

Verslaggever Johannes Rienks maakte een reportage over het onderwerp: