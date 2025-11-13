Mogelijk geschoten in Brugstraat, politie doet onderzoek

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is donderdagavond een onderzoek gestart naar een mogelijke schietpartij in de Brugstraat bij de Abrug. In de straat wordt sporenonderzoek verricht.

De melding van een schietpartij kwam rond 22.45 uur bij de hulpdiensten binnen. “De melding luidde dat er geschoten zou zijn in de straat”, vertelt een politiewoordvoerder. “Collega’s waren snel op de locatie aanwezig. Zij troffen daar niemand aan die gewond was. Wel zijn er aanwijzingen dat er mogelijk daadwerkelijk geschoten is. We onderzoeken daarom de toedracht van de melding.”

Een nieuwsfotograaf vertelt dat bij dit onderzoek bloed is aangetroffen op straat. “Het is heel weinig, maar de politie doet hier onderzoek naar. Met zaklampen onderzoeken ze de straatstenen en ze spreken met voorbijgangers.”