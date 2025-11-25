Moeten DOT en Stadsstrand wijken voor miljoenenplannen Healthy Ageing Campus?

Foto: Lianne Darmeveil

Kunnen DOT en het Stadsstrand behouden blijven of moeten zij de komende jaren plaatsmaken ten behoeve van de Healthy Ageing Campus? Die vraag ligt woensdagavond op tafel in het Stadhuis als er gesproken gaat worden over de ontwikkeling van het gebied.

De Healthy Ageing Campus (HAC) is een langlopend project van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente. Het plan is om het gebied tussen de Petrus Campersingel, de Oostersingel, het Hanzeplein en het Oosterhamrikkanaal – grofweg het huidige UMCG-terrein en de directe omgeving – de komende vijftien jaar te transformeren. De visie is om een groenere, duurzamere en vooral meer open stadsomgeving te creëren waar alles draait om het thema ‘meer gezonde jaren voor iedereen’. De campus moet een ecosysteem worden waar zorg, wetenschap, onderwijs en ondernemerschap samenkomen in de strijd tegen maatschappelijke gezondheidsuitdagingen. De plannen voorzien in nieuwe onderzoekscentra, laboratoria, onderwijsgebouwen en ook woningen voor (internationale) studenten en medewerkers.

Stadsstrand en DOT

Maar er is één probleem: op het terrein bevinden zich ook het DOT en het Stadsstrand. Aangelegd met de afspraak dat het tijdelijk is, maar die door de jaren heen zo’n succes zijn geworden dat omwonenden en bezoekers het willen behouden. De bezwaren van bewoners en betrokkenen richten zich op het verlies van deze unieke, laagdrempelige recreatieve en culturele functie. Zij vrezen dat het gebied plaats gaat maken voor grootschalige hoogbouw en dat de huidige wilde natuur vervangen wordt door strak ‘aangeharkt’ groen.

“Het gaat woensdagavond echt ergens over”, blikt Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden op de vergadering vooruit. “Het afgelopen jaar is er ook wel iets veranderd. Vorig jaar stonden wij als partij nog vrijwel alleen toen we een motie indienden waarbij er op werd geroepen om DOT te behouden. Deze motie werd toen ook door Stadspartij 100% voor Groningen gesteund. Maar dat moment heeft wel iets losgemaakt: een brief van de Bond Heemschut bijvoorbeeld die de waarde van DOT benadrukten. En het heeft twee petities opgeleverd.”

Petities voor behoud honderden keren getekend

Buurtbewoners zijn een petitie gestart voor het behoud van DOT, die inmiddels 4.300 keer getekend is. “Wij vinden dat ‘ons iconische ronde gebouw’ niet mag verdwijnen”, laten de initiatiefnemers weten. “DOT is het enige 3D full-dome koepeltheater van Nederland. Dat onze petitie zo massaal is ondertekend laat ons zien dat dit gebouw bij Groningen hoort. Het maakt onze stad eigen, creatief en levendig. Maar ondanks dat is het gebouw nog niet opgenomen in de gebiedsvisie.”

De initiatiefnemers van de petitie roepen ook iedereen op die DOT een warm hart toedraagt om woensdagavond om 20.00 uur naar het Stadhuis te komen: “Hoe voller de tribune, hoe krachtiger het signaal.” Van der Laan is het daar mee eens: “Daarmee laat je zien dat je het onderwerp belangrijk vindt.” Precies een jaar geleden stelde de fractie van Student & Stad vragen over DOT. De wethouder liet toen weten dat het gebouw demontabel is, verplaatst kan worden en daarom niet gesloopt hoeft te worden.” Van der Laan: “De afgelopen periode hebben we met veel mensen gesproken. Onder andere met de architect van DOT. Wij trekken als fractie de uitspraak van de wethouder in twijfel. Je moet DOT zien als een staalconstructie, dat als het ware uit spanten bestaat. Dit ga je niet zomaar verplaatsen. En als het al kan, dan zal daar een stevig prijskaartje aan vast hangen.”

“Gooi het kind met het badwater weg”

De insteek van Partij voor het Noorden is voor de vergadering duidelijk. Van der Laan: “De kern van mijn betoog zal zijn dat we DOT en het Stadsstrand al hebben, waarbij de twee elkaar versterken. Het bevindt zich net buiten de diepenring, trekt veel studenten, recreanten en inwoners en het voorziet in een behoefte. Als we dit weg gaan halen, dan gooien we het kind met het badwater weg. Het is een plek die snel en makkelijk vanuit de binnenstad te bereiken is. Dat maakt het veiliger dan de hele Paterswoldseweg af moeten fietsen om bij het Hoornse Meer te komen.”

Ook het Stadsstrand is in gevaar. Raadslid Olivier van Schagen van Student & Stad: “Daar zijn wij niet blij mee. Wat er voor terugkomt, is een pleintje zonder strand. Er zijn in onze stad al te weinig verkoelende zwemplekken en ook te weinig recreatieplekken. Locaties zoals het Noorderplantsoen en het Stadsstrand zijn op dit moment al heel erg vol. Het is daarom niet slim om dit weg te halen. Het is een gewaardeerd stukje stad, en wij vinden dat dit behouden en mogelijk zelfs uitgebreid zou moeten worden.” De partij startte een petitie die inmiddels ruim 2.300 keer getekend is.

Inpassen in plaats van slopen

Partij voor het Noorden is duidelijk: “Ons advies zou zijn om DOT en het Stadsstrand in te passen in de huidige plannen. Ga je deze locaties sluiten, dan gaan deze mensen zich op mooie dagen verdelen over de stad. Terwijl je ondertussen als college zegt dat je culturele hotspots wilt realiseren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En het is allemaal niet zo moeilijk. De grond waar we het over hebben is in eigendom van de gemeente.” Van der Laan sluit politiek af: “Wij zijn benieuwd hoe partijen morgenavond reageren. Ons lijkt het goed om hier een verkiezingsonderwerp van te maken. Laat de inwoners op 18 maart maar kiezen. Als inwoners DOT en het Stadsstrand willen behouden, dan is duidelijk op welke partijen ze kunnen stemmen.”

De vergadering in het Stadhuis begint woensdagavond om 20.00 uur.