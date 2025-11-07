Mist en wolken blijven weekend domineren

Foto: Andor Heij

Na een mistige start belooft zaterdag een rustige, zachte herfstdag te worden. De zon doet haar best om door te breken, en ook de komende dagen blijft het mild met hier en daar wat regen.

Na een nacht met mist en lage bewolking begint de zaterdag opnieuw grijs. De mist trekt langzaam op en hier en daar laat de zon zich later even zien, maar de bewolking blijft de overhand houden. De wind is zwak en draait van het zuidoosten naar het zuidwesten bij ongeveer 12 tot 13 graden.

In de avond en nacht naar zondag kan opnieuw mist ontstaan. De temperatuur daalt dan naar zo’n 8 tot 10 graden. Zondag overdag verloopt opnieuw grotendeels bewolkt. Op sommige plekken valt wat lichte regen, maar later op de dag breekt de bewolking hier en daar, waardoor ruimte ontstaat voor opklaringen. Het wordt rond de 12 graden.

Ook maandag begint mistig, maar later op de dag klaart het af en toe op. Het blijft droog en de temperatuur ligt rond de 11 graden. De rest van de week blijft het zacht voor de tijd van het jaar, met op dinsdag kans op wat regen bij maxima tot 16 graden.