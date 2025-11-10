Miranda is mantelzorger van haar man: na de crisisperiode, kwam de klap pas

foto: Mohamed_hassan via Pixabay

Vandaag is de landelijke Dag van de Mantelzorg. Op deze dag wordt waardering uitgesproken voor mantelzorgers. Dit zijn mensen die zorg dragen voor een naaste. Miranda uit de Stad is ook mantelzorger, zij zorgt voor haar man die kampt met psychische en lichamelijke klachten.

Voor Miranda begon het twee-en-een-half jaar geleden. Haar man verloor, na dertig jaar trouwe dienst, zijn baan na een overname door een nieuwe eigenaar. “Psychisch ging hij toen volledig onderuit”, vertelt de Groningse. Haar man deed een suïcidepoging. Hij overleefde, maar bleef in een diep dal. Miranda ging toen in de regelmodus. “Maandenlang was ik als partner aan het vechten om ervoor te zorgen dat hij de juiste zorg kon krijgen. Tegelijkertijd gingen het huishouden en mijn werk gewoon door.”

Het blijkt lastig om de juiste hulp te vinden. “Of je bent niet verzekerd of er zijn wachttijden van meer dan anderhalf jaar. Maar mijn man was in een crisissituatie, dan kun je gewoon niet wachten.” In die periode kan Miranda haar man niet alleen thuis laten, de dreiging van suïcide blijft. In overleg met haar huisarts en haar werkgever besluit ze voorlopig vanuit huis te werken. “Zolang ik thuis kon werken was ik wel rustig, omdat ik wist dat hij er ook was.”

‘Waarom krijg ik jouw salaris niet?’

De partner van Miranda komt na een behandeling in het UMCG terecht bij Stichting Cosis, een organisatie in Groningen die mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking helpt. Ook krijgt hij een ambulant begeleidster toegewezen, dat is een sociaal maatschappelijk werker die kan helpen bij praktische zaken, zoals de administratie en huishoudelijke taken. “Zij ging weleens met hem wandelen, maar verdere ondersteuning in het dagelijks leven bood ze niet”, vertelt Miranda. “Toen dacht ik: Ik werk me het schompes, terwijl jij die taken zou moeten doen. Waarom krijg ik jouw salaris eigenlijk niet?”

Na vijf maanden wachten komt Miranda’s man eindelijk op een plek waar hij de juiste hulp kan krijgen: Buurtzorg T. Deze zorginstelling is speciaal voor mensen met (zware) psychiatrische problemen. Een medewerker wijst Miranda op de mogelijkheid om een pgb aan te vragen. Dit staat voor persoonsgebonden budget en is een geldbedrag dat iemand met een zorgbehoefte kan ontvangen om zelf zorg en ondersteuning te betalen. In de praktijk betekent dit dat de man van Miranda haar kan betalen voor de zorg die zij verleent.

Zo’n pgb aanvragen blijkt lastiger dan verwacht. “Het is een hele moeizaam en stressvol proces”, vertelt Miranda. “Toen ik zag hoeveel geregel dat was, dacht ik: gemeente, kijk even naar jezelf. Maak het wat makkelijker voor ons mantelzorgers. Wij ontlasten het zorgstelsel, dat mag gewaardeerd worden.” Het lukt Miranda niet om zonder hulp die processen te doorlopen.

Steunpunt Mantelzorg

Via haar zwager komt de Groningse in contact met Humanitas. Zij hebben een afdeling, Steunpunt Mantelzorg, die hulp en ondersteuning biedt aan mantelzorgers. Dit doen de betrokken beroepskrachten en vrijwilligers door een luisterend oor te bieden, advies en informatie te geven en activiteiten te organiseren, waaronder ontmoetingsgroepen, cursussen en ontspannende activiteiten.

Voor Miranda begint de hulp met een aantal tegoedbonnetjes die ze van Humanitas kreeg, zoals een voucher voor een bloemetje en een Knols Koek. “Eigenlijk is het uitdelen van die bonnetjes voor Humanitas een manier om het gesprek aan te knopen: te kijken hoe het met je gaat en of ze jou kunnen helpen”, vertelt Miranda.

Pilot

Miranda wordt gebeld door een medewerkster van Humanitas, die haar onder andere vertelt over een pilot van de gemeente waarmee ze gebruik kan maken van een gratis mantelzorgmakelaar. “Een mantelzorgmakelaar richt zich voornamelijk op het ontlasten van de mantelzorger door ‘regelwerk’ op zich te nemen, zoals het aanvragen van voorzieningen en het regelen van zorg”, vertelt Maaike Louwsma, coördinator Steunpunt Mantelzorg.

Via de pilot lukt het Miranda om, na een half jaar, zes uur pgb te krijgen. Door dat geld hoeft ze nu minder bij haar eigen werkgever te werken. “Daardoor is er een veel betere balans tussen thuis en werk. Zonder Humanitas had ik dit nooit gered.”

Overspannen

Na een lange periode van crisis en geregel heeft Miranda eindelijk de juiste hulp gevonden voor haar man en ook de nodige steun voor haarzelf. Nu de rust in huis terugkeert, krijgt Miranda pas de klap van stressvolle periode. “Ik ben overspannen geworden”, vertelt ze. In het begin was werk haar uitlaatplek, maar op den duur nam ze de stress van thuis mee naar haar werkplek. “Ik kon me niet meer concentreren en irriteerde me overal aan.” Miranda komt thuis te zitten.

Volgens Louwsma is Miranda’s situatie geen uitzondering. “Eén op drie Nederlanders verleent mantelzorg, waarvan negen procent aangeeft overbelast te zijn. In Groningen zijn dit ruim circa 6600 overbelaste mantelzorgers.” Deze mensen hebben een grotere kans op langdurig verzuim en gezondheidsklachten. Tegelijkertijd neemt de druk op mantelzorgers alleen maar toe door vergrijzing, krapte in de zorg en de arbeidsmarkt. Juist daarom is het volgens Louwsma belangrijk om mantelzorgers te zien, erkennen en te ondersteunen.

Nieuwe rollen

Miranda probeert haar leven ondertussen weer langzaam op te pakken. Ze bouwt haar werkuren op en probeert leuke dingen te doen met vriendinnen. “Door alles wat we hebben meegemaakt, ben ik anders naar het leven gaan kijken. “Ik maak me minder snel druk om dingen en juist van de kleine dingen ben ik meer gaan genieten. Zo heb ik gisteren met een vriendin tien kilometer gewandeld in de bossen. Dat waardeer ik nu veel meer.”

De relatie met haar man zal nooit meer hetzelfde zijn. “Ik voel dat de liefde tussen ons juist sterker is geworden”, vertelt de Groningse. “Mijn man wordt niet meer de oude en ik ben nog steeds de fladderende Miranda. Wij zijn nog altijd man en vrouw, maar ik ben nu ook zijn mantelzorger. Je leert te leven met die nieuwe rollen.”

De Dag van de Mantelzorg

Op 10 november worden mantelzorgers door heel het land in het zonnetje gezet. In Groningen organiseert Humanitas deze dag een feestavond in Martiniplaza Groningen met muziek, dans en hapjes. Daarnaast heeft de Groningse organisatie in de week van drie tot en met acht november verschillende Taart-in-de-Buurt georganiseerd.

Kijk voor meer informatie over Steunpunt Mantelzorg op voorwiezorgjij.nl

Denk je aan zelfdoding? Bel dan 24/7 gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl