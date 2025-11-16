Minder treinen naar Leeuwarden door storing

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten zondagmiddag rekening houden met vertraging. Door een wisselstoring is er minder treinverkeer mogelijk.

De problemen begonnen rond 13.20 uur. Door de storing lukt het niet om een wissel bij Grijpskerk te bedienen, waardoor er minder treinen kunnen rijden tussen Groningen en Buitenpost. Spoorbeheerder ProRail heeft direct een storingsploeg naar de locatie gestuurd. De verwachting is dat de problemen tot 15.30 uur gaan duren.

Tussen Buitenpost en Leeuwarden rijden de treinen wel volgens de normale dienstregeling.

