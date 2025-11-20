Milieudefensie gaat actie voeren bij Albert Heijn in Helpman

Foto Andor Heij. Albert Heijn

Milieudefensie gaat zaterdag bij de Albert Heijn in Helpman campagne voeren, omdat zij vinden dat de supermarkt niet groen genoeg is.

Milieudefensie gaat zogeheten biologische smoestuintjes uitdelen als alternatief van de moestuintjes die de supermarkt weggeeft. “Albert Heijn lijkt een groene supermarkt te zijn”, aldus Bert Geertsma van Milieudefensie Groningen. “Maar stoot de afgelopen jaren alleen maar meer broeikasgassen uit en dat is oneerlijk”.

Milieudefensie wil dat er minder vlees en melk in de schappen van Albert Heijn komt. Ook moeten de biologische producten goedkoper worden. Het protest in Groningen is onderdeel van een landelijke actie van Milieudefensie.