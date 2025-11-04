Met drugs bepakte bromfietser aangehouden in Beijum

Foto: Politie Groningen-Noord via Instagram

De politie heeft dinsdag 4 november een persoon met een bromfiets aangehouden na de vondst van meerdere zakjes met verdovende middelen.



Tijdens een controle troffen agenten verschillende zakjes met vermoedelijke drugs aan. Ook in de buddyseat van de bromfiets en later bij een fouillering op het politiebureau werden aanvullende hoeveelheden verdovende middelen gevonden.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst en het doel van de aangetroffen middelen.