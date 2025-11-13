Menzis houdt basispremie gelijk en pleit voor aanvullende verzekering voor minima

Foto via Google Maps - Streetview

De Groninger zorgverzekeraar Menzis houdt de basispremie voor de zorgverzekering volgend jaar gelijk aan die van dit jaar. Ook wil ze gerichte oplossingen voor minima

De maandpremie voor de Menzis Basis polis bedraagt volgend jaar €156,25. De premie wordt niet verhoogd, ondanks de aanhoudende druk op de zorgkosten en de toenemende zorgvraag. Menzis kan dit doen omdat ongeveer 60 miljoen euro uit eigen middelen wordt teruggegeven aan haar leden. Ook is er een eenmalige meevaller in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid. Menzis voegt wel een waarschuwing toe: de zorgpremie zal in 2027 hoogstwaarschijnlijk stevig stijgen.

Om zorgmijding door mensen die de premie niet kunnen betalen te voorkomen pleit Menzis pleit voor maatwerk. Het verhogen van het eigen risico leidt tot hogere premies, dus dat moet niet gebeuren. Zorgverzekeraars kunnen voor deze groep een speciale aanvullende verzekering op de markt brengen waarmee het eigen risico op de basisverzekering vergoed wordt. Gemeenten weten wie kwetsbaar is omdat deze inwoners nu al geholpen worden met minimapolissen of compensatie voor hoge energieprijzen. Deze aanvullende verzekering kan gratis aangeboden worden; de overheid moet dan achteraf de kosten ervan aan de zorgverzekeraar vergoeden.

Dirk Jan Sloots van Menzis: “Zorgmijding door financiële drempels is een urgent probleem en vraagt om gerichte oplossingen in plaats van generieke maatregelen. Met slimme maatwerkoplossingen laten we zien dat het anders kan: doelmatig, sociaal en betaalbaar.”