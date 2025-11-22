Meerstad maakt groot feest van Sinterklaasintocht

Foto: Anneke Timmermans

Groot feest is het zaterdagmiddag in Meerstad. Rond 13.30 uur zette Sinterklaas voet aan wal in de haven van Tersluis voor de jaarlijkse intocht. Eerder in de ochtend was de Goedheiligman nog onderweg richting het dorp.

Sinterklaas, het is koud en glad. Komt het vanmiddag allemaal goed?

“Daar maak ik mij geen zorgen over. Ik heb me goed voorbereid op de aankomst in Meerstad. Stiekem heb ik een aantal Pieten vooruitgestuurd om poolshoogte te nemen. Zij lieten mij vanochtend weten dat het niet glad is. En dat klopt denk ik, want waar we nu zijn, daar breekt het zonnetje al door. Het is heerlijk weer!”

U bent onderweg in de Stoomboot. Wat heeft u allemaal meegenomen?

“Dat is uiteraard geheim, dat kan ik niet vertellen. Maar ik kan alle kinderen van Meerstad vertellen dat zij vanavond, voor het slapen gaan, hun schoentje mogen zetten. Ik kan wel verklappen dat het ruim van de stoomboot overvol is geladen met pepernoten en ander snoepgoed. De Pieten zullen straks rijkelijk uitdelen aan alle kinderen die aanwezig zijn.”

Een belangrijke vraag is altijd of de kinderen in Meerstad het afgelopen jaar lief zijn geweest…

“Het ‘grote boek’ is ook mee, gedragen door de Hoofdpiet. Alle namen van de kinderen staan erin. Het gaat om zo’n elf pagina’s in het boek. Sinterklaas heeft zijn huiswerk gedaan, en ik heb gezien dat er in Meerstad niemand in staat die niet lief is geweest. Het belooft vanmiddag dus een groot feest te worden, waarbij ik hoop dat zoveel mogelijk kinderen mij komen begroeten en met mij op de foto willen gaan.”

U heeft er duidelijk zin in. Geldt dat ook voor de Pieten?

“Jazeker! Zoals ik al zei, zijn er een aantal Pieten vooruit gestuurd. Ze hebben laten weten dat de haven er prachtig bij ligt en de sfeer er al goed in zit. We leggen straks nog even aan om ons voor te bereiden, maar om 13.30 uur hopen we in Meerstad te zijn. Wel is het zo dat het paard, Ozosnel, vandaag niet meegaat. De afgelopen nacht bleek het op de daken te glad, dus gunnen we hem wat rust. Maar niet getreurd: de Pieten hebben geoefend op dansjes en we hebben veel lekkers bij ons, waardoor we op voorhand weten dat het een prachtige intocht zal worden.”

De intocht in Meerstad begint om 13.30 uur. Luister hieronder naar het gesprek met Sinterklaas dat presentatoren Saskia en Paul hadden in het radioprogramma ‘OOG op Zaterdag’: