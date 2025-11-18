Martini Ziekenhuis wisselt patiënten uit met Drachten en Sneek voor snellere scans

De hoofdingang van het Martini Ziekenhuis - Foto: Kees Stuip voor Martini Ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis, Nij Smellinghe in Drachten en het Antonius Ziekenhuis in Sneek werken vanaf deze maand samen om PET-CT scans sneller beschikbaar te maken.

Vanaf november kunnen patiënten van het Martini Ziekenhuis voor een PET-CT scan worden doorverwezen naar Nij Smellinghe in Drachten. Voor een PSMA PET-CT scan gaan patiënten van Antonius en Nij Smellinghe juist naar het Martini Ziekenhuis. Door de verdeling van de onderzoeken kunnen de scans sneller worden gedaan. De kwaliteit van de zorg blijft volgens de ziekenhuizen hetzelfde.

Met de samenwerking willen de ziekenhuizen de wachttijden verkorten en de zorg beter bereikbaar houden. Patiënten van het Martini Ziekenhuis worden geselecteerd op basis van hun woonplaats, zodat ze zo min mogelijk reistijd hebben.