Martini Ziekenhuis introduceert laserbehandeling voor littekens door brandwonden

In het Martini Ziekenhuis kunnen patiënten met littekens door brandwonden voortaan terecht voor een nieuwe CO2-laserbehandeling die grote cosmetische en functionele verbeteringen biedt.

Het ziekenhuis beschikt als eerste brandwondencentrum in ons land over deze geavanceerde techniek, die littekens minder zichtbaar, soepeler en zachter maakt. De laserbehandeling is een goed alternatief voor de hersteloperaties, die patiënten nu vaak ondergaan om iets aan hun littekens te doen.

Brandwondenarts Sonja Scholten: ‘De behandeling van patiënten met ernstige brandwonden richtte zich de afgelopen 18 jaar vooral op het overleven van patiënten, genezen van de brandwonden en het herstellen van functionele beperkingen als gevolg van de littekens. Cosmetische problemen door littekens bleven vaak onderbelicht terwijl dat grote invloed heeft op de kwaliteit van leven van de patiënt. Met de komst van de CO2-laserbehandeling kunnen we de patiënt eindelijk iets bieden om het litteken soepeler maar ook minder zichtbaar te maken.’