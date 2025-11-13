Martini Ziekenhuis heeft bedjes met warmtematrassen voor pasgeborenen

Foto: Martini Ziekenhuis

De afdeling Neonatologie van het Martini Ziekenhuis heeft veertien nieuwe bedjes voor pasgeborenen. De bedjes beschikken over warmtematrassen die de kruiken vervangen.

De neonatologie verpleegkundigen Mirjam en Lotus zijn enthousiast: ‘Tot vorige week werkten we nog met wiegjes en bedjes, maar vanaf nu gebruiken we alleen nog de nieuwe bedjes. Dat is heel fijn! Deze bedjes passen beter in de ontwikkelingsgerichte zorg en zijn voor de baby’s comfortabeler, wat hun herstel ten goede komt.”

De warmtematrassen in de bedjes zorgen voor een constante, gelijkmatige temperatuur die per halve graad kunnen worden aangepast. Dit betekent dat de baby’s eerder uit de couveuse kunnen. Dit maakt de baby’s meer benaderbaar voor ouders, wat goed is voor de hechting.

Mirjam en Leonie: “Met deze nieuwe aanpassingen kunnen we de zorg voor onze prematuur- en zieke baby’s niet alleen verbeteren, maar ook de zorg gezinsvriendelijker maken en de ouders meer ondersteunen in hun zorg en hechting met hun kindje.”