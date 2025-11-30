“Maandag toenemende bewolking, komende dagen overwegend droog”

Foto: Joris van Tweel

De bewolking heeft de komende dagen de overhand. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het wel overwegend droog in de nieuwe werkweek.

“Maandagochtend is er eerst een waterig zonnetje gevolgd door snel toenemende bewolking”, vertelt Kamphuis. “In de namiddag en avond valt er lichte regen. Bij een vrij krachtige zuidenwind wordt het 7 graden. Dinsdag begint de dag bewolkt en in de middag klaart het op. Het blijft droog en het wordt 9 of 10 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2 tot 3.”

“Woensdag is het bewolkt maar overwegend droog. De temperatuur doet een stapje terug: het wordt rond 7 graden. De rest van de week lijken de veranderingen niet zo groot. Meer over het weer en de lange termijn: kijk op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”