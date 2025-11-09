“Maandag opklaringen en bewolking, komende dagen droog”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen wisselen opklaringen en bewolking elkaar af. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lijkt het de komende dagen droog te blijven.

“Maandagochtend is er eerst kans op mist”, vertelt Kamphuis. “Verder is er een enkele opklaring maar in de middag wordt de bewolking weer dikker. In de avond gaat het licht regenen. Het wordt 10 graden bij een matige zuidelijke tot zuidoostelijke wind, windkracht 3 tot 4. Dinsdag is het droog. Er is veel bewolking, maar zo af en toe klaart het op. De maximumtemperatuur schommelt rond de 13 of 14 graden bij een matige zuidenwind, windkracht 3.”

“Woensdag wordt het nog een paar graden warmer en schijnt de zon wat vaker. Het lijkt droog te blijven. Daarna dringt en stuk koudere lucht vanuit het noorden van Europa op. Of die ons vanaf vrijdag kan gaan bereiken met een spectaculaire temperatuurdaling en winterse buien als gevolg? Lees er alles over op de weerpagina of luister op maandag om 08.50 en 14.10 uur naar OOG Radio voor het weerpraatje.”