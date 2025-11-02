‘Maandag nagenoeg droog, komende dagen overwegend bewolkt’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen staat een grijs weerbeeld centraal. Zo nu en dan komt de zon even tevoorschijn, en hoewel de kans op neerslag klein is, blijft het overwegend droog.

Maandag begint de dag bewolkt, maar in de ochtenduren kan de zon even tevoorschijn komen. In de middag overheerst de bewolking en is er een kleine kans op een buitje. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. Het wordt 12 of 13 graden. De nacht van maandag op dinsdag is wisselend bewolkt; de minimumtemperatuur daalt naar zo’n 10 tot 11 graden.

Dinsdag zijn de veranderingen klein. De bewolking overheerst, het blijft droog en bij een zwakke tot matige zuidelijke wind wordt het 13 of 14 graden.

Ook woensdag verloopt grijs. Zo nu en dan komt de zon even tevoorschijn en het blijft droog. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting wordt het dan 14 graden.