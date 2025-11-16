“Maandag guur en kans op hagel, komende dagen mogelijk natte sneeuw”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het belooft een koude en gure week te gaan worden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het waterkoud en is er kans op natte sneeuw.

“Maandag is er af en toe zon en valt er een bui, misschien met hagel”, vertelt Kamphuis. “Er staat een gure wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 4 tot 5 en het wordt 5 graden. Het is waterkoud. In de nacht naar dinsdag minima rond 3 graden en er valt een (winterse) bui.

Dinsdag wordt het 7 graden. Een (winterse) bui wordt afgewisseld door opklaringen bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar woensdag perioden met regen en kans op natte sneeuw bij 1 graad als laagste temperatuur.

Woensdag is het bewolkt en zijn er perioden met regen, mogelijk valt er soms ook wat smeltende sneeuw. Het wordt 3 graden en daarmee is het waterkoud. Houdt het licht winterse en waterkoude weer aan? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”