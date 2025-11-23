“Maandag bewolkt en waterkoud, komende dagen motregen”

De komende dagen brengt geen winterweer. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lopen de temperaturen ook niet snel op.

“Maandag is het bewolkt, maar overwegend droog”, vertelt Kamphuis. “Het is waterkoud bij 5 graden en er waait een zwakke of matige zuidelijke wind, kracht 2 of 3. In de nacht naar dinsdag minima rond 1 of 2 graden en kans op een mistbank.”

“Dinsdag is het opnieuw bewolkt bij een graad of 5. Verder kan er af en toe wat motregen vallen en staat er weinig wind. In de nacht naar woensdag een paar opklaringen en minima rond het vriespunt.

Woensdag zijn de veranderingen klein, maar daarna krijgen we te maken met een ander weertype. Meer daarover lees je op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerbericht tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”