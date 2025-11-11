Maand voor het einde is feestwinkel Mulder alsnog ‘Hofleverancier’

Feestmutsen, verkleedkleren en maskers: de afgelopen 111 jaar kon je het kopen bij de feestwinkel van de firma Mulder aan het Gedempte Zuiderdiep. Maar niet lang meer, want op 31 december gaat de deur definitief op slot. Op dinsdagochtend, de elfde van de elfde en precies om elf over elf, begon de leegverkoop van de zaak met een speciale openingsactie.

Eigenaar Thom Mulder was, voor de deuren definitief sluiten, nog graag hofleverancier geworden. Dinsdag was het dan zover: de uitverkoop werd geopend door vriend en theatertechnicus Hans Hof. “Hans mag als eerste het befaamde buispak uit de winkel kopen”, vertelt Mulder met een vette knipoog. “Daarmee wordt de firma Mulder nu alsnog ‘hofleverancier’.”

Bij Mulder zijn tot de sluiting op 31 december geen vaste prijzen meer. Bieden mag op alles in de winkel, besluit Thom Mulder: “Vanaf nu is het echt ‘alles mag weg’. Onderhandelen mag, maar gewoon de prijs betalen uit waardering is ook goed. Tot en met 31 december kan iedereen nog binnenlopen. Daarna gaat het licht uit en neemt Groningen afscheid van deze markante feestwinkel. The party is over.”